Четыре новых модели появятся в линейке топоров BELARUS в 2026 году. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил ведущий инженер-технолог ОАО «МТЗ» Андрей Юшкевич.

«Планируем расширить ассортимент топоров, добавив четыре новые модели. Это будут легкий туристический топор и три колуна с различными параметрами: весом от 1,05 до 2,6 кг и длиной рукоятки от 460 до 914 мм. Для снижения себестоимости продукции мы намерены организовать полный производственный цикл, освоив технологии изготовления рукоятки топора методом литья под давлением из двух видов полимерных композиционных материалов», — отметил Андрей Юшкевич.

Конструкторская документация на новые модели топоров уже готова. Целевой объем выпуска — 12,5 тыс. штук в год. Это позволит полностью закрыть потребности внутреннего рынка Беларуси, а также нарастить экспорт в Россию через дилерскую сеть МТЗ.