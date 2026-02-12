Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ № 45 «Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений». Об этом сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с документом Департамент государственной инспекции труда наделяется правом вынесения обязательных для исполнения требований об устранении нарушений законодательства при выявлении фактов невыплаты (неполной выплаты) в установленный срок не только заработной платы, но и вознаграждений по гражданско-правовым договорам.

При невыполнении субъектами хозяйствования данных требований взыскание таких выплат осуществляется во внесудебном порядке. Департамент госинспекции труда подает в органы принудительного исполнения представление о возбуждении исполнительного производства в интересах гражданина.

Кроме того, для повышения социальной защищенности работников указом увеличивается размер внеочередных платежей, удерживаемых с нанимателей в счет погашения задолженности по выплате заработной платы, - с 1,5 до 3 бюджетов прожиточного минимума.