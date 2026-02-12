В Беларуси начали действовать важные изменения в системе социального страхования, которые позволили существенно увеличить размер пособий по временной нетрудоспособности для значительного числа граждан.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, согласно постановлению правления ФСЗН № 1 от 22 января 2026 года, периоды прохождения военной службы теперь официально включаются в страховой стаж. Это нововведение напрямую влияет на кошелек работника: чем больше подтвержденный стаж, тем выше процент выплаты по больничному листу, вплоть до 100% от среднего заработка.

Для того чтобы воспользоваться этим правом, механизм взаимодействия между сотрудником и нанимателем был максимально упрощен. Работнику достаточно предоставить в бухгалтерию документы, подтверждающие службу в Вооруженных Силах, структурах МВД, КГБ, МЧС или других силовых ведомствах. При этом в ряде случаев бумаги не потребуются вовсе: сведения о службе до 2003 года, а также о срочной службе после 2020 года уже аккумулированы в базе фонда и учитываются автоматически.

Получив необходимые подтверждения, работодатель обязан в кратчайшие сроки актуализировать данные в ФСЗН. Для этого в течение трех рабочих дней направляется форма ПУ-3 со специальным кодом категории «58». Применение этого кода позволяет системе корректно учесть «армейские» периоды: для службы до 2020 года учитываются все ее виды, а после — все, за исключением срочной.

Эффективность новой нормы подтверждается первыми цифрами статистики. Всего за месяц работы обновленных правил перерасчет коснулся более тысячи граждан, чьи выплаты по болезни заметно выросли. Таким образом, новый алгоритм не только восстанавливает справедливость в учете трудового вклада защитников отечества, но и обеспечивает им более надежную социальную защиту.