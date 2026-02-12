Индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2026 г. по сравнению с декабрем 2025 г. составил 100,01%

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе цены на инвестиционные товары – 100,4%, промежуточные товары – 99,9%, потребительские товары – 100,1%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2026 г. по сравнению с декабрем 2025 г. составил 99,8%, в том числе в растениеводстве – 100,7%, животноводстве – 99,6%.

Индекс цен в строительстве в январе 2026 г. по сравнению с декабрем 2025 г. составил 103,5%, в том числе на строительно-монтажные работы – 104,6%, машины и оборудование – 97,8%, прочие работы и затраты – 116,3%, создание и приобретение объектов интеллектуальной собственности – 117,6%.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2026 г. по сравнению с декабрем 2025 г. составил 100,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2026 г. по сравнению с декабрем 2025 г. составил 100,4%.