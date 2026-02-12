|О компании
|13.02.2026
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ РЯД КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ В СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ
08:30 13.02.2026
Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в судейском корпусе. Соответствующий указ Глава государства подписал 12 февраля, сообщает пресс-служба президента.
Первым заместителем председателя Могилевского областного суда назначен Денис Кичигин, заместителем председателя Минского городского суда - Артем Русак, заместителем председателя экономического суда Витебской области - Анатолий Гуреев.
Указом также назначены судьи и руководители судов районного уровня.
