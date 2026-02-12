Экономика РБ

ЛУКАШЕНКО ПРИНЯЛ РЯД КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ В СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ

08:30 13.02.2026 Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений в судейском корпусе. Соответствующий указ Глава государства подписал 12 февраля, сообщает пресс-служба президента. Первым заместителем председателя Могилевского областного суда назначен Денис Кичигин, заместителем председателя Минского городского суда - Артем Русак, заместителем председателя экономического суда Витебской области - Анатолий Гуреев. Указом также назначены судьи и руководители судов районного уровня.