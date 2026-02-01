ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: В 2025 ГОДУ НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО СТАЛО АКТИВНЕЕ ВОВЛЕКАТЬСЯ В ХОЗОБОРОТ


14:30 12.02.2026

В 2025 году неиспользуемое имущество стало активнее вовлекаться в хозяйственный оборот. Об этом заявил Директор Департамента по санации и банкротству, комментируя результаты анализа применения процедур несостоятельности и банкротства по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Юрий Тараканов перечислил выявленные тенденции:

по информации Верховного суда в 2025 году в экономические суды поступило 62 792 исковых заявлений, из них заявлений по урегулированию неплатежеспособности 1 067 - то есть, 1,7% от общего количества;

количество субъектов хозяйствования, в отношении которых экономическими судами открываются дела о несостоятельности и банкротстве, снизилось в 1,5 раза по сравнению с 2024 г.;

свыше 80% по открытым делам – должники, прекратившие свою деятельность либо находящиеся в стадии ликвидации;

количество завершенных дел о несостоятельности и банкротстве увеличилось на 48%;

средний срок ликвидационного производства сократился с 8,5 мес. в 2024 г. до 8,2 мес. в 2025 г.;

процент удовлетворенных требований кредиторов по завершенным делам о несостоятельности вырос в 2 раза (с 20,7% в 2024 году до 42,7% в 2025 году);

существенно вырос процент вовлечения имущества должников в хозяйственный оборот – с 58,6% в 2024 г. до 84,8% в 2025 г.;

количество незавершенных дел о несостоятельности и банкротстве снизилось на 11,4%.
