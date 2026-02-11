ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ ЗА 2025 ГОД СОСТАВИЛИ $7,6 МЛРД.


13:49 12.02.2026

Иностранные инвесторы за 2025г. вложили в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», бюджетных организаций) 7,6 млрд. долларов США инвестиций.

Как сообщает Национальный статкомитет, поступление прямых иностранных инвестиций составило 5,4 млрд. долларов США, или 71% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За 2025 год организациями республики направлено за рубеж инвестиций на сумму 6 млрд. долларов США.

На долю прямых инвестиций приходилось 70,5% всех направленных инвестиций за рубеж.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2026
валюта курс
EUR 3.4210
USD 2.8704
RUB 3.7193
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4110 +0.0025
USD 2.8704 -0.0006
RUB 3.7193 -0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4030
USD 2.8600 2.8670
RUB 3.7100 3.7140
подробнее

Конвертация в банках
на 12.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1875
EUR/RUB 91.5000 91.8000
USD/RUB 77.1000 77.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
