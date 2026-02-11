|О компании
|12.02.2026
|
|
Экономика РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ ЗА 2025 ГОД СОСТАВИЛИ $7,6 МЛРД.
13:49 12.02.2026
Иностранные инвесторы за 2025г. вложили в реальный сектор экономики Беларуси (кроме банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», бюджетных организаций) 7,6 млрд. долларов США инвестиций.
Как сообщает Национальный статкомитет, поступление прямых иностранных инвестиций составило 5,4 млрд. долларов США, или 71% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2025 год организациями республики направлено за рубеж инвестиций на сумму 6 млрд. долларов США.
На долю прямых инвестиций приходилось 70,5% всех направленных инвестиций за рубеж.
|
|
