Экономика РБ


НАЦБАНК: В 2025 ГОДУ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ СТАЛИ ГЛАВНЫМ ТРЕНДОМ


13:31 12.02.2026

Национальный банк Республики Беларусь подвел итоги 2025 года на рынке депозитов.

По данным регулятора, основным вектором работы банков стало привлечение «длинных» денег населения в национальной валюте.

Согласно свежим статистическим данным, в декабре 2025 года средняя процентная ставка по новым срочным рублевым вкладам физических лиц составила 12,2% годовых. При этом наиболее выгодные условия предлагались по долгосрочным безотзывным депозитам — в среднем 15% годовых.

Анализ показателей за последние годы демонстрирует уверенный рост интереса граждан к накоплениям в белорусских рублях.

По данным регулятора: за 2025 год объем срочных и условных рублевых вкладов населения вырос на 39,5%.

Сегмент долгосрочных вкладов показал еще более впечатляющую динамику, увеличившись на 47%.

Нацбанк намерен придерживаться выбранной стратегии и в текущем году. Ориентиры для банков на 2026 год уже определены: приоритетом остается дальнейший прирост остатков на счетах «длинных» депозитов (сроком свыше одного года).

За прошедший год структура рублевых депозитов существенно трансформировалась:

Доля долгосрочных вкладов в общем объеме срочных накоплений достигла 87,5%. Это выше прогнозного ориентира (84%) и значительно превышает показатель начала 2025 года (83,8%).

Краткосрочные вклады, напротив, продолжают терять актуальность: их доля сократилась с 16,2% до 12,5% за двенадцать месяцев.

Эксперты отмечают, что высокая доходность безотзывных вкладов в сочетании со стабильностью национальной валюты делает рублевые сбережения основным инструментом сохранения капитала для белорусов.
