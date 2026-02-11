|О компании
|12.02.2026
Экономика РБ
НАЦБАНК: В 2025 ГОДУ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ СТАЛИ ГЛАВНЫМ ТРЕНДОМ
13:31 12.02.2026
Национальный банк Республики Беларусь подвел итоги 2025 года на рынке депозитов.
По данным регулятора, основным вектором работы банков стало привлечение «длинных» денег населения в национальной валюте.
Согласно свежим статистическим данным, в декабре 2025 года средняя процентная ставка по новым срочным рублевым вкладам физических лиц составила 12,2% годовых. При этом наиболее выгодные условия предлагались по долгосрочным безотзывным депозитам — в среднем 15% годовых.
Анализ показателей за последние годы демонстрирует уверенный рост интереса граждан к накоплениям в белорусских рублях.
По данным регулятора: за 2025 год объем срочных и условных рублевых вкладов населения вырос на 39,5%.
Сегмент долгосрочных вкладов показал еще более впечатляющую динамику, увеличившись на 47%.
Нацбанк намерен придерживаться выбранной стратегии и в текущем году. Ориентиры для банков на 2026 год уже определены: приоритетом остается дальнейший прирост остатков на счетах «длинных» депозитов (сроком свыше одного года).
За прошедший год структура рублевых депозитов существенно трансформировалась:
Доля долгосрочных вкладов в общем объеме срочных накоплений достигла 87,5%. Это выше прогнозного ориентира (84%) и значительно превышает показатель начала 2025 года (83,8%).
Краткосрочные вклады, напротив, продолжают терять актуальность: их доля сократилась с 16,2% до 12,5% за двенадцать месяцев.
Эксперты отмечают, что высокая доходность безотзывных вкладов в сочетании со стабильностью национальной валюты делает рублевые сбережения основным инструментом сохранения капитала для белорусов.
