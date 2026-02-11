|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ДВА ЧАСТНЫХ МЯСОПЕРЕРАБОТЧИКА ОШТРАФОВАНЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
12:15 12.02.2026
В Беларуси за несоблюдение требований законодательства 2 частных переработчика мясной продукции привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
Данные мясоперерабатывающие организации не были включены в установленном порядке в Реестр производственных объектов по производству пищевой продукции (обязательное требование для такой деятельности), но осуществляли выпуск мясной продукции в промышленных условиях и объемах.
С 2023 по 2025 годы ими было произведено более 2,7 тыс. тонн мясных изделий и полуфабрикатов.
Также установлено, что одна из организаций за нарушения ранее была исключена из Реестра производственных объектов, вторая – дважды обращалась в уполномоченный госорган с целью государственной регистрации, однако в последующем переносила аттестацию своих объектов на неопределенный срок, при этом продолжая заниматься переработкой мясной продукции.
Комитетом госконтроля Минской области частные предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 380 тыс. рублей.
По результатам проверки одна из этих организаций выполнила необходимые требования и включена в Реестр производственных объектов по производству пищевой продукции, вторая – прекратила деятельность по переработке мясной продукции.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2026
Курсы в банках
на 12.02.2026
Конвертация в банках
на 12.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте