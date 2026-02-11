В Беларуси за несоблюдение требований законодательства 2 частных переработчика мясной продукции привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Данные мясоперерабатывающие организации не были включены в установленном порядке в Реестр производственных объектов по производству пищевой продукции (обязательное требование для такой деятельности), но осуществляли выпуск мясной продукции в промышленных условиях и объемах.

С 2023 по 2025 годы ими было произведено более 2,7 тыс. тонн мясных изделий и полуфабрикатов.

Также установлено, что одна из организаций за нарушения ранее была исключена из Реестра производственных объектов, вторая – дважды обращалась в уполномоченный госорган с целью государственной регистрации, однако в последующем переносила аттестацию своих объектов на неопределенный срок, при этом продолжая заниматься переработкой мясной продукции.

Комитетом госконтроля Минской области частные предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму 380 тыс. рублей.

По результатам проверки одна из этих организаций выполнила необходимые требования и включена в Реестр производственных объектов по производству пищевой продукции, вторая – прекратила деятельность по переработке мясной продукции.