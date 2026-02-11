Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Сергей Качан принял участие в итоговой коллегии ведомства, где были озвучены ключевые экономические показатели работы сектора за прошлый год.

Как сообщает Telegram-канал Минфина, в ходе заседания было отмечено, что финансовая стратегия отрасли позволила обеспечить выполнение 13 из 16 установленных государственных заданий.

Основной объем бюджетных ассигнований был конвертирован в масштабное обновление инфраструктуры, что позволило ввести в эксплуатацию после капитального ремонта 3 586,8 тыс. кв. м жилья. Параллельно с обновлением жилого фонда велась интенсивная работа по модернизации транспортных сетей: за отчетный период дорожное полотно было восстановлено на площади 11 759,5 тыс. кв. м.

Реализация этих производственных задач стала возможной благодаря стабильному финансированию из консолидированного бюджета, общая сумма которого составила 4 421,5 млн рублей. При этом структура расходов была четко распределена между поддержанием текущего уровня жизни граждан и долгосрочными инвестициями в городскую среду.

В частности, значительная доля средств в размере 857,1 млн рублей была направлена на прямое возмещение части расходов населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. Еще 807,1 млн рублей составили целевые вложения в капитальный ремонт домов, что позволило существенно продлить жизненный цикл жилых объектов.

Оставшаяся часть бюджета в размере 2 155,1 млн рублей, с учетом целевых субвенций на ремонт дорожной сети, была сконцентрирована на благоустройстве населенных пунктов. Такой комплексный подход к финансированию в 2025 году обеспечил не только выполнение социальных обязательств государства, но и качественное улучшение инфраструктурного облика регионов.