ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


НОВЫЙ МУСОРОВОЗ МАЗ-6903С5 ПЕРЕДАДУТ НА ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЖКХ МИНСКА


10:36 12.02.2026

Минский автомобильный завод представил мусоровоз МАЗ-6903С5 участникам итоговой коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь по вопросам применения организациями ЖКХ средств малой механизации, сообщает пресс-служба Минского автозавода.

Заместителю премьер-министра Анатолию Сиваку, Министру ЖКХ Геннадию Трубило, а также главам областных жилищно-коммунальных организаций рассказали о ключевых характеристиках представленной модели.

Было отмечено, что трехосный автомобиль за счет задней управляемой оси демонстрирует высокую маневренность, что важно при использовании техники в ограниченном пространстве, а установленный кузов объемом 20 м.куб. позволяет вывозить 12 тонн коммунальных отходов за один рейс.

В ходе встречи заместитель генерального директора - технический директор Минского автомобильного завода Александр Кравченко и заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун достигли договоренности предоставить МАЗ-6903С5 одному из районных ЖКХ столицы для опытной эксплуатации.

К слову, за 2025 год Минский автозавод в адрес организаций города Минска поставил 152 единицы различного назначения. Это мусоровозы, КДМ, самосвалы, бортовые автомобили и т.д.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2026
валюта курс
EUR 3.4210
USD 2.8704
RUB 3.7193
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4110 +0.0025
USD 2.8704 -0.0006
RUB 3.7193 -0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4030
USD 2.8600 2.8670
RUB 3.7100 3.7140
подробнее

Конвертация в банках
на 12.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1875
EUR/RUB 91.5000 91.8000
USD/RUB 77.1000 77.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте