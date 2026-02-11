Минский автомобильный завод представил мусоровоз МАЗ-6903С5 участникам итоговой коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь по вопросам применения организациями ЖКХ средств малой механизации, сообщает пресс-служба Минского автозавода.

Заместителю премьер-министра Анатолию Сиваку, Министру ЖКХ Геннадию Трубило, а также главам областных жилищно-коммунальных организаций рассказали о ключевых характеристиках представленной модели.

Было отмечено, что трехосный автомобиль за счет задней управляемой оси демонстрирует высокую маневренность, что важно при использовании техники в ограниченном пространстве, а установленный кузов объемом 20 м.куб. позволяет вывозить 12 тонн коммунальных отходов за один рейс.

В ходе встречи заместитель генерального директора - технический директор Минского автомобильного завода Александр Кравченко и заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун достигли договоренности предоставить МАЗ-6903С5 одному из районных ЖКХ столицы для опытной эксплуатации.

К слову, за 2025 год Минский автозавод в адрес организаций города Минска поставил 152 единицы различного назначения. Это мусоровозы, КДМ, самосвалы, бортовые автомобили и т.д.