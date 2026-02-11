|О компании
|12.02.2026
Экономика РБ
С 1 ФЕВРАЛЯ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧЕНЫ ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ И РАСШИРЕНЫ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
10:23 12.02.2026
В Беларуси проживают более 21 тыс. ветеранов боевых действий на территории других государств. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
В стране высоко ценят мужество, патриотизм, отвагу этих людей. В соответствии с законодательством им предоставлены меры социальной поддержки в различных сферах.
Установлено ежемесячное повышение пенсии на 250% минимального размера пенсии по возрасту
С 1 февраля - 310 бел. руб. ежемесячно.
Периоды участия в боевых действиях включаются в стаж в кратном размере - один месяц за три месяца.
Новация прошлого года - в соответствии с законом, который вступил в силу с 1 мая 2025 года, ветеранам боевых действий, получившим статус инвалида уже в мирное время, предоставлено право на снижение общеустановленного пенсионного возраста на пять лет.
Предварительные итоги реализации: таким правом уже воспользовались более 500 ветеранов.
Кроме военнослужащих в Афганистан направлялись представители других сфер - образования, здравоохранения, строительства.
Им установлена пенсионная надбавка - ее получили 760 человек в размере 124 бел. руб. ежемесячно.
Ветеранам боевых действий из числа военнослужащих предоставлено право на:
бесплатное обеспечение лекарственными средствами, техническими средствами социальной реабилитации, а также изготовление и ремонт зубных протезов
бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление
внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения и внеочередную госпитализацию.
Супругам погибших военнослужащих, не вступившим в новый брак
дополнительно предоставлено право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, санаторно-курортное лечение и оздоровление.
