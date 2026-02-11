В Беларуси проживают более 21 тыс. ветеранов боевых действий на территории других государств. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

В стране высоко ценят мужество, патриотизм, отвагу этих людей. В соответствии с законодательством им предоставлены меры социальной поддержки в различных сферах.

Установлено ежемесячное повышение пенсии на 250% минимального размера пенсии по возрасту

С 1 февраля - 310 бел. руб. ежемесячно.

Периоды участия в боевых действиях включаются в стаж в кратном размере - один месяц за три месяца.

Новация прошлого года - в соответствии с законом, который вступил в силу с 1 мая 2025 года, ветеранам боевых действий, получившим статус инвалида уже в мирное время, предоставлено право на снижение общеустановленного пенсионного возраста на пять лет.

Предварительные итоги реализации: таким правом уже воспользовались более 500 ветеранов.

Кроме военнослужащих в Афганистан направлялись представители других сфер - образования, здравоохранения, строительства.

Им установлена пенсионная надбавка - ее получили 760 человек в размере 124 бел. руб. ежемесячно.

Ветеранам боевых действий из числа военнослужащих предоставлено право на:

бесплатное обеспечение лекарственными средствами, техническими средствами социальной реабилитации, а также изготовление и ремонт зубных протезов

бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление

внеочередное обслуживание в организациях здравоохранения и внеочередную госпитализацию.

Супругам погибших военнослужащих, не вступившим в новый брак

дополнительно предоставлено право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, санаторно-курортное лечение и оздоровление.