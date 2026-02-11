В Беларуси на 1 февраля 2026 г. для многодетных семей открыто 151 836 депозитных счета «Семейный капитал»: 82,6 тыс. депозитных счета на сумму 826 млн. долларов США, 69,2 тыс. депозитных счетов на сумму 1,85 млрд. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 февраля 2026 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 102 074 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 81 814, на получение медицинских услуг – 11 149, на получение образования – 9 104, на приобретение товаров для инвалидов – 7.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2026 года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2026 г.