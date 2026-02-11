|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОТКРЫТО СВЫШЕ 151,8 ТЫС. ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»
10:09 12.02.2026
В Беларуси на 1 февраля 2026 г. для многодетных семей открыто 151 836 депозитных счета «Семейный капитал»: 82,6 тыс. депозитных счета на сумму 826 млн. долларов США, 69,2 тыс. депозитных счетов на сумму 1,85 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 февраля 2026 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 102 074 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 81 814, на получение медицинских услуг – 11 149, на получение образования – 9 104, на приобретение товаров для инвалидов – 7.
Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.
С 1 января 2026 года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2026 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2026
Курсы в банках
на 12.02.2026
Конвертация в банках
на 12.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте