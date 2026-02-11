ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
В БЕЛАРУСИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОТКРЫТО СВЫШЕ 151,8 ТЫС. ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»


10:09 12.02.2026

В Беларуси на 1 февраля 2026 г. для многодетных семей открыто 151 836 депозитных счета «Семейный капитал»: 82,6 тыс. депозитных счета на сумму 826 млн. долларов США, 69,2 тыс. депозитных счетов на сумму 1,85 млрд. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 февраля 2026 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 102 074 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 81 814, на получение медицинских услуг – 11 149, на получение образования – 9 104, на приобретение товаров для инвалидов – 7.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2026 года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2026 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2026
валюта курс
EUR 3.4210
USD 2.8704
RUB 3.7193
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4110 +0.0025
USD 2.8704 -0.0006
RUB 3.7193 -0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4030
USD 2.8600 2.8670
RUB 3.7100 3.7140
подробнее

Конвертация в банках
на 12.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1875
EUR/RUB 91.5000 91.8000
USD/RUB 77.1000 77.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
