|12.02.2026
|
Экономика РБ
В МОГИЛЕВЕ ПРЕДОТВРАТИЛИ РАСТРАТУ ПОЛМИЛЛИОНА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
09:53 12.02.2026
КГК Могилевской области пресечена попытка незаконного использования неналоговых доходов бюджета на сумму почти полмиллиона рублей.
Как сообщает Telegram-канал КГК, нарушение выявлено в ходе проверки одного из предприятий, осуществлявшего добычу песка в Могилевском и Чаусском районах. В ходе разработки песчаных карьеров предприятием также была добыта древесина, впоследствии реализованная на биржевых торгах.
При этом разработка карьеров оплачена за счет бюджетных средств и стоимость древесины предприятию следовало вернуть в бюджет. Однако, вопреки законодательству, этого не было сделано.
По результатам проведенной проверки вся стоимость древесины (более 400 тыс. рублей) перечислена предприятием в бюджет.
