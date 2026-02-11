КГК Могилевской области пресечена попытка незаконного использования неналоговых доходов бюджета на сумму почти полмиллиона рублей.

Как сообщает Telegram-канал КГК, нарушение выявлено в ходе проверки одного из предприятий, осуществлявшего добычу песка в Могилевском и Чаусском районах. В ходе разработки песчаных карьеров предприятием также была добыта древесина, впоследствии реализованная на биржевых торгах.

При этом разработка карьеров оплачена за счет бюджетных средств и стоимость древесины предприятию следовало вернуть в бюджет. Однако, вопреки законодательству, этого не было сделано.

По результатам проведенной проверки вся стоимость древесины (более 400 тыс. рублей) перечислена предприятием в бюджет.