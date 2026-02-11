ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР ОПРЕДЕЛИЛ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДО 2030 ГОДА


09:26 12.02.2026

В Минске состоялось расширенное заседание Совета Госэнергогазнадзора, посвященное анализу работы ведомства в минувшем году и постановке стратегических задач. В мероприятии принял участие министр энергетики Республики Беларусь Денис Мороз.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, ключевым пунктом повестки стали результаты государственного энергетического и газового надзора за 2025 год. Участники заседания детально обсудили реализацию требований указа № 227, подчеркнув, что внедрение новых подходов позволило существенно повысить эффективность контрольной деятельности. Особое внимание было уделено финансово-экономической стабильности ведомства и успешному прохождению потребителями осенне-зимнего периода.

Параллельно с оперативной работой ведомство активно внедряло цифровые решения в управленческие процессы. Переход на современные технологии стал фундаментом для качественного рывка, на котором акцентировал внимание глава профильного министерства.

Выступая перед участниками совета, Денис Мороз призвал коллектив не ограничиваться текущими достижениями.

«Надо ставить ощутимые и амбициозные задачи — как на 2026 год, так и в стратегической перспективе до 2030-го. Качество и эффективность работы должны выйти на принципиально новый уровень», — подчеркнул министр.

Отмечая особую ответственность сотрудников учреждения, Денис Мороз напомнил, что от профессионализма каждого инспектора напрямую зависит надежность всей энергосистемы и безопасность граждан. Именно этот вклад в энергетическую безопасность страны станет вектором для работы в ближайшем будущем.

В качестве главных приоритетов на 2026 год Советом определены усиление профилактической работы, дальнейшая цифровизация надзорной деятельности и повышение культуры эксплуатации энергоустановок. Реализация этих мер призвана не только минимизировать риски инцидентов, но и закрепить высокие стандарты работы, заданные в прошедшем году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2026
валюта курс
EUR 3.4210
USD 2.8704
RUB 3.7193
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4110 +0.0025
USD 2.8704 -0.0006
RUB 3.7193 -0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4030
USD 2.8600 2.8670
RUB 3.7100 3.7140
подробнее

Конвертация в банках
на 12.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1875
EUR/RUB 91.5000 91.8000
USD/RUB 77.1000 77.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
