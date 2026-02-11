В Минске состоялось расширенное заседание Совета Госэнергогазнадзора, посвященное анализу работы ведомства в минувшем году и постановке стратегических задач. В мероприятии принял участие министр энергетики Республики Беларусь Денис Мороз.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, ключевым пунктом повестки стали результаты государственного энергетического и газового надзора за 2025 год. Участники заседания детально обсудили реализацию требований указа № 227, подчеркнув, что внедрение новых подходов позволило существенно повысить эффективность контрольной деятельности. Особое внимание было уделено финансово-экономической стабильности ведомства и успешному прохождению потребителями осенне-зимнего периода.

Параллельно с оперативной работой ведомство активно внедряло цифровые решения в управленческие процессы. Переход на современные технологии стал фундаментом для качественного рывка, на котором акцентировал внимание глава профильного министерства.

Выступая перед участниками совета, Денис Мороз призвал коллектив не ограничиваться текущими достижениями.

«Надо ставить ощутимые и амбициозные задачи — как на 2026 год, так и в стратегической перспективе до 2030-го. Качество и эффективность работы должны выйти на принципиально новый уровень», — подчеркнул министр.

Отмечая особую ответственность сотрудников учреждения, Денис Мороз напомнил, что от профессионализма каждого инспектора напрямую зависит надежность всей энергосистемы и безопасность граждан. Именно этот вклад в энергетическую безопасность страны станет вектором для работы в ближайшем будущем.

В качестве главных приоритетов на 2026 год Советом определены усиление профилактической работы, дальнейшая цифровизация надзорной деятельности и повышение культуры эксплуатации энергоустановок. Реализация этих мер призвана не только минимизировать риски инцидентов, но и закрепить высокие стандарты работы, заданные в прошедшем году.