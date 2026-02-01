|О компании
11.02.2026
|
|
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН SHOP.MTS.BY ВНОВЬ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В БЕЛАРУСИ
17:08 11.02.2026
Названы победители премии «Выбор года», результаты которой основаны на комплексных маркетинговых исследованиях. Лидером рейтинга интернет-магазинов мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров стал shop.mts.by.
Высшую награду в соответствующей категории МТС получает уже в четвертый раз, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Конкурс «Выбор года» проводится ежегодно и является признанным «знаком качества». Победитель определяется по итогам исследования потребительских предпочтений, а также решением жюри и оргкомитета. Таким образом, победа интернет-магазина МТС — это отражение высокого уровня доверия и удовлетворенности покупателей.
«Для нас большая честь в четвертый раз получить данную награду. Это результат постоянной работы над ассортиментом и сервисом. Это и признание заслуг, и обязательство перед миллионами белорусов соответствовать званию лучшего интернет-магазина и продолжать работать над пользовательским опытом, чтобы оставаться брендом первого выбора», — подчеркивают в компании.
В каталоге shop.mts.by представлено около 1 тысячи моделей смартфонов, телевизоров, планшетов, ноутбуков, смарт-часов и других гаджетов с бесплатной доставкой по всей Беларуси или самовывозом из салонов связи МТС, в том числе без первого платежа и с оплатой частями.
