|11.02.2026
Экономика РБ
НЦМ И ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ НАН БЕЛАРУСИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СИСТЕМНОМ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ
16:44 11.02.2026
Встреча директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича с директором Института экономики Национальной академии наук Беларуси Денисом Мухой состоялась 11 февраля 2026 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, собеседники наметили приоритетные шаги для дальнейшего сотрудничества между организациями и повышения качества аналитической работы, в том числе за счет системного обмена информацией.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущих тенденциях в мировой торговле, а также методиках анализа внешних рынков.
