Встреча директора Национального центра маркетинга Николая Борисевича с директором Института экономики Национальной академии наук Беларуси Денисом Мухой состоялась 11 февраля 2026 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, собеседники наметили приоритетные шаги для дальнейшего сотрудничества между организациями и повышения качества аналитической работы, в том числе за счет системного обмена информацией.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущих тенденциях в мировой торговле, а также методиках анализа внешних рынков.