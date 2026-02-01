|О компании
|11.02.2026
Экономика РБ
ЧЕБОТАРЬ: РОБОТИЗАЦИЯ – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ
15:15 11.02.2026
Роботизация – один из основных факторов повышения технологичности экономики в новой пятилетке. Об этом заявил сегодня, 11 февраля 2026 г. министр экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом на тематической сессии «Сложности развития робототехнической отрасли в Республике Беларусь: причины и пути решения» форума «Технологический суверенитет: ИТ-ресурс для промышленности», сообщает пресс-служба экономического ведомства.
По словам министра экономики, решение данной задачи ведется одновременно по двум направлениям.
Первое – стимулирование внедрения промышленных роботов.
«Для этого соответствующие показатели заложили в отраслевые и региональные программы на пятилетку. Регуляторам и облисполкомам дано поручение уже к 1 марта 2026 года подготовить планы мероприятий по внедрению роботов», – рассказал Юрий Чеботарь.
Также руководитель Министерства сообщил, что в настоящее время идет разработка Комплексной программы, в рамках которой необходимо решить задачи:
в научно-инновационной сфере – сформировать задания научно-технических программ и государственных программ научных исследований по робототехнике;
в стандартизации и сертификации – разработать стандарты в области роботостроения, упростить порядки сертификации и декларирования соответствия для ввозимого робототехнического оборудования;
в кадровой сфере – создать непрерывную вертикаль образования (школа, колледж/ВУЗ, производство).
Второе направление – развитие собственного производства роботов и их инжиниринга.
«Сегодня у нас формируются компетенции для производства точных редукторов, сервоприводов, микроэлектроники и других компонентов, необходимых для создания отечественного робота. Практика показала, что «железо» занимает в стоимости робототехнической системы 20-30%. Основное – программное обеспечение и знание того, как увязать робота в технологический процесс. То есть инжиниринг.
И эти компетенции в Беларуси есть. Предлагаем продолжать их развивать на базе Парка высоких технологий. А в дальнейшем возможно последовательно развивать отечественное производство комплектующих», – пояснил Юрий Чеботарь.
Также министр напомнил о существующих стимулах для тех предприятий, которые разрабатывают либо внедряют в свои производственные процессы робототехнику.
