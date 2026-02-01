ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
11.02.2026   
Экономика РБ


ЧЕБОТАРЬ: РОБОТИЗАЦИЯ – ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ


15:15 11.02.2026

Роботизация – один из основных факторов повышения технологичности экономики в новой пятилетке. Об этом заявил сегодня, 11 февраля 2026 г. министр экономики Юрий Чеботарь, выступая с докладом на тематической сессии «Сложности развития робототехнической отрасли в Республике Беларусь: причины и пути решения» форума «Технологический суверенитет: ИТ-ресурс для промышленности», сообщает пресс-служба экономического ведомства.

По словам министра экономики, решение данной задачи ведется одновременно по двум направлениям.

Первое – стимулирование внедрения промышленных роботов.

«Для этого соответствующие показатели заложили в отраслевые и региональные программы на пятилетку. Регуляторам и облисполкомам дано поручение уже к 1 марта 2026 года подготовить планы мероприятий по внедрению роботов», – рассказал Юрий Чеботарь.

Также руководитель Министерства сообщил, что в настоящее время идет разработка Комплексной программы, в рамках которой необходимо решить задачи:

в научно-инновационной сфере – сформировать задания научно-технических программ и государственных программ научных исследований по робототехнике;

в стандартизации и сертификации – разработать стандарты в области роботостроения, упростить порядки сертификации и декларирования соответствия для ввозимого робототехнического оборудования;

в кадровой сфере – создать непрерывную вертикаль образования (школа, колледж/ВУЗ, производство).

Второе направление – развитие собственного производства роботов и их инжиниринга.

«Сегодня у нас формируются компетенции для производства точных редукторов, сервоприводов, микроэлектроники и других компонентов, необходимых для создания отечественного робота. Практика показала, что «железо» занимает в стоимости робототехнической системы 20-30%. Основное – программное обеспечение и знание того, как увязать робота в технологический процесс. То есть инжиниринг.

И эти компетенции в Беларуси есть. Предлагаем продолжать их развивать на базе Парка высоких технологий. А в дальнейшем возможно последовательно развивать отечественное производство комплектующих», – пояснил Юрий Чеботарь.

Также министр напомнил о существующих стимулах для тех предприятий, которые разрабатывают либо внедряют в свои производственные процессы робототехнику.
