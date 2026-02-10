Белорусская железная дорога возобновляет курсирование дизель-поездов серии ДП-6 в сообщении Минск - Витебск – Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 16 февраля 2026 года такие изменения коснутся поездов № 704 Минск – Витебск, № 712/711 Минск – Витебск – Минск и № 713/714 Витебск – Минск – Витебск.

Начиная с 17 февраля 2026 года поезда № 704/703, № 712/711 и № 714/713 Минск – Витебск – Минск будут обслуживаться моторвагонным подвижным составом серии ДП6.

Обращаем внимание, что в связи с этим может временно отсутствовать возможность приобретения проездных документов на данные поезда в системах и пунктах продаж БЖД. Необходимо периодически отслеживать обновляемую информацию в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

Билеты, оформленные до 10 февраля 2026 года на указанные поезда, сформированные из вагонов локомотивной тяги, будут действительными для проезда в поездах, обслуживаемых моторвагонным подвижным составом серии ДП6.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.