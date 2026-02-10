ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЖД ВОЗОБНОВЛЯЕТ КУРСИРОВАНИЕ ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДОВ СЕРИИ ДП6 В СООБЩЕНИИ МИНСК-ВИТЕБСК-МИНСК


12:22 11.02.2026

Белорусская железная дорога возобновляет курсирование дизель-поездов серии ДП-6 в сообщении Минск - Витебск – Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 16 февраля 2026 года такие изменения коснутся поездов № 704 Минск – Витебск, № 712/711 Минск – Витебск – Минск и № 713/714 Витебск – Минск – Витебск.

Начиная с 17 февраля 2026 года поезда № 704/703, № 712/711 и № 714/713 Минск – Витебск – Минск будут обслуживаться моторвагонным подвижным составом серии ДП6.

Обращаем внимание, что в связи с этим может временно отсутствовать возможность приобретения проездных документов на данные поезда в системах и пунктах продаж БЖД. Необходимо периодически отслеживать обновляемую информацию в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

Билеты, оформленные до 10 февраля 2026 года на указанные поезда, сформированные из вагонов локомотивной тяги, будут действительными для проезда в поездах, обслуживаемых моторвагонным подвижным составом серии ДП6.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2026
валюта курс
EUR 3.4205
USD 2.8710
RUB 3.7230
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4085 -0.0015
USD 2.8710 -0.0031
RUB 3.7230 -0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4090 3.4120
USD 2.8620 2.8660
RUB 3.7120 3.7130
подробнее

Конвертация в банках
на 11.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1880 1.1920
EUR/RUB 91.7000 91.9000
USD/RUB 77.1500 77.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте