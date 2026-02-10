|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ 134 РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПЛАЧЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ
11:48 11.02.2026
Прокуратура г.Бреста в ходе надзора за исполнением законодательств о труде установила факт невыплаты в установленный срок заработной платы работникам организации частной формы собственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Брестской области, в частности, в коммерческой организации сумма задолженности перед 134 работниками за декабрь 2025 года составила более 92 тыс. рублей.
В целях устранения выявленных нарушений законодательства о труде прокурор г.Бреста вынес руководителю организации предписание, в котором потребовал принять меры к выплате работникам причитающихся им сумм.
Акт надзора исполнен в полном объеме – трудовые права людей оперативно восстановлены.
Кроме того, за нарушение сроков выплаты заработной платы в отношении директора организации прокуратура г.Бреста вынесла постановление о подготовке дела об административном правонарушении по ч.3 ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, которое направлено для исполнения в Брестское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2026
Курсы в банках
на 11.02.2026
Конвертация в банках
на 11.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте