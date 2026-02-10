ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ 134 РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПЛАЧЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ


11:48 11.02.2026

Прокуратура г.Бреста в ходе надзора за исполнением законодательств о труде установила факт невыплаты в установленный срок заработной платы работникам организации частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Брестской области, в частности, в коммерческой организации сумма задолженности перед 134 работниками за декабрь 2025 года составила более 92 тыс. рублей.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства о труде прокурор г.Бреста вынес руководителю организации предписание, в котором потребовал принять меры к выплате работникам причитающихся им сумм.

Акт надзора исполнен в полном объеме – трудовые права людей оперативно восстановлены.

Кроме того, за нарушение сроков выплаты заработной платы в отношении директора организации прокуратура г.Бреста вынесла постановление о подготовке дела об административном правонарушении по ч.3 ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, которое направлено для исполнения в Брестское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2026
валюта курс
EUR 3.4205
USD 2.8710
RUB 3.7230
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4085 -0.0015
USD 2.8710 -0.0031
RUB 3.7230 -0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4030 3.4080
USD 2.8620 2.8670
RUB 3.7100 3.7180
подробнее

Конвертация в банках
на 11.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1910
EUR/RUB 91.6000 91.9963
USD/RUB 77.0000 77.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте