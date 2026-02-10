Прокуратура г.Бреста в ходе надзора за исполнением законодательств о труде установила факт невыплаты в установленный срок заработной платы работникам организации частной формы собственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Брестской области, в частности, в коммерческой организации сумма задолженности перед 134 работниками за декабрь 2025 года составила более 92 тыс. рублей.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства о труде прокурор г.Бреста вынес руководителю организации предписание, в котором потребовал принять меры к выплате работникам причитающихся им сумм.

Акт надзора исполнен в полном объеме – трудовые права людей оперативно восстановлены.

Кроме того, за нарушение сроков выплаты заработной платы в отношении директора организации прокуратура г.Бреста вынесла постановление о подготовке дела об административном правонарушении по ч.3 ст.10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, которое направлено для исполнения в Брестское областное управление Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.