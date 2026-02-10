ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
11.02.2026   
Экономика РБ


МАРТ ПРОВЕРИЛ РЫНКИ БЕЛАРУСИ И ВЫЯВИЛ МАССОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ


11:23 11.02.2026

В феврале текущего года Министерством антимонопольного регулирования и торговли на территории 11 рынков республики подвергнуто мониторингу более 200 торговых мест.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, основные нарушения: отсутствовали информация о цене на товар, продавце, перечни обязательных товаров, сведения о торговом объекте в Торговом реестре Республики Беларусь, не соблюдались правила размещения и продажи никотиносодержащей продукции и др.

По результатам проведенных мониторингов выдано 32 рекомендации об устранении нарушений, 18 требований о запрете реализации запрещенных товаров и (или) продажи товаров с истекшим сроком годности либо без должной маркировки.

Так, на «Брестском» рынке индивидуальные предприниматели предлагали к реализации запрещенные товары (яйцо шоколадное Kinder Joy, шоколад Terravita и Kinder), страна изготовления которых Республика Польша.

На торговых местах КТУП «Смоленский рынок» (Витебская область) выявлены товары с истекшими сроками годности (средства защиты растений, томаты).

На рынках «Давыдовский» и «Центральный» (Гомельская область) предлагались к реализации товары (руккола, кондитерские изделия), на которых полностью отсутствовала информация на русском (белорусском) языке.

При проведении мониторинга на «Центральном» рынке Гродненского облпотребобщества предлагались товары (кондитерские изделия), запрещенные к реализации на территории страны, на сумму свыше 1 тыс. руб.

В торговом комплексе «Экспобел» (Минская область) установлена продажа пиротехнических изделий, запрещенных к реализации товаров (косметические средства, пиво).

На ТУП «Центральный рынок г. Могилева» пресечена реализация «просроченных» товаров (чай, соусы и др.).

На рынке ТД «Ждановичи» (г. Минск) также пресечена реализация 24 наименований запрещенных товаров (косметических средств).

Материалы для принятия мер реагирования направлены в областные и Минский городской исполнительные комитеты.
