|11.02.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
10:36 11.02.2026
Постановлением Минэкономики, Минфина и Минстройархитектуры от 30 января 2026 г. № 6/8/7 внесены изменения в порядок начисления амортизации основных средств, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Вводится норма об обязательном начислении амортизации в отношении животных основного стада крупного рогатого скота.
Изменяется порядок отражения амортизации по отдельным объектам основных средств в части прироста стоимости от их переоценки
Постановление вступает в силу после официального опубликования, но распространяет действия на отношения, возникшие с 1 января 2026 г.
Таким образом, следует скорректировать данные бухучета за январь в соответствии с нормами документа.
Подробное разъяснение изменений – на сайте Минэкономики.
