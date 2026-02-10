Постановлением Минэкономики, Минфина и Минстройархитектуры от 30 января 2026 г. № 6/8/7 внесены изменения в порядок начисления амортизации основных средств, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Вводится норма об обязательном начислении амортизации в отношении животных основного стада крупного рогатого скота.

Изменяется порядок отражения амортизации по отдельным объектам основных средств в части прироста стоимости от их переоценки

Постановление вступает в силу после официального опубликования, но распространяет действия на отношения, возникшие с 1 января 2026 г.

Таким образом, следует скорректировать данные бухучета за январь в соответствии с нормами документа.

Подробное разъяснение изменений – на сайте Минэкономики.