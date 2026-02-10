ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В МОГИЛЕВЕ ПРИОСТАНОВЛЕНА ИЗ-ЗА ПРОДАЖИ ПРОСРОЧЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ


10:01 11.02.2026

В Могилеве приостановлена деятельность торгового объекта, в котором продавались просроченные и без необходимых документов жидкости для электронных систем курения. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

Грубейшие нарушения законодательства выявлены в деятельности индивидуального предпринимателя в одном из могилевских торговых центров.

В его торговом объекте продавались жидкости для электронных систем курения с истекшими сроками годности от 128 до 463 дней.

Также у него в продаже находились более 60 таких жидкостей без нанесенных на них или их упаковку унифицированных контрольных знаков. На отдельные жидкости у владельца торгового объекта не было сертификатов соответствия и необходимой информации о товаре

(об изготовителе, сроке годности, условиях хранения и др.).

Комитетом госконтроля Могилевской области работа торгового объекта приостановлена. Для принятия мер проинформированы местные органы власти.
