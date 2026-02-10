Минским автомобильным заводом в рамках сотрудничества с ГК «Итэлма» в апреле 2025 г. был выпущен уникальный электробус большого класса МАЗ 303Е23, который отличается фактически 100% локализацией в рамках Союзного государства, используя белорусские и российские комплектующие.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автозавода, продукт был создан в короткие сроки. За полгода он прошел путь от идеи до серийной поставки: в ноябре 2024 года началась разработка, в марте 2025 года был представлен первый образец, успешно прошедший испытания и подконтрольную эксплуатацию в г. Санкт- Петербург. Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе команды профессионалов и прочному союзу технологий, лежащему в основе проекта. Уже в декабре прошлого года была завершена поставка крупной партии таких электробусов объемом 100 единиц в российскую Северную столицу.

На сегодняшний день это самая большая партия серийных электробусов с ночной зарядкой, поставленная в Российскую Федерацию.

Главная особенность электробуса – все компоненты произведены в Российской Федерации и Республике Беларусь. Белорусская сторона отвечала за кузов, электрооборудование, ПО и ключевые системы, российская – за телематику и силовую часть.

Техника оснащена энергоэффективной батареей производства ООО «Системы Автономной Энергии» (ГК «Итэлма») с запасом хода не менее 240 км, что позволяет отказаться от дневной подзарядки на конечных остановках. Электробусы ориентированы на ночной цикл восполнения энергии. Это существенно уменьшает количество циклов зарядки, снижает нагрузку и затраты на инфраструктуру и делает эксплуатацию более экономичной. Кроме того, батареи соответствуют особо строгим требования пожарной безопасности и имеют заключение МЧС Российской Федерации. Помимо аккумуляторов, САЭ поставляет весь комплект силовой электроники: тяговые и вспомогательные инверторы, зарядные устройства и преобразователи.

«Проект по‑настоящему уникален: в производстве электробуса используются серийные компоненты, в том числе аккумуляторные батареи и силовая электроника, и их собирают в требуемой конфигурации – под конкретный запас хода и эксплуатационные условия. Система включает огромное количество элементов, которые необходимо корректно интегрировать и «подружить» между собой, формируя единую «архитектуру». Это масштабная инженерная работа, требующая высокой точности и глубокого технологического взаимодействия», – подчеркнул основатель и генеральный директор ООО «САЭ» Антон Мухин.

Также электробус оснащен передовыми телематическими системами российского производства ООО «Сервисный центр Транстелематика» (ГК «Итэлма»). Так, в рамках заводской сборки впервые интегрирована мультисервисная транспортная платформа, включающая в себя системы навигации GPS/ГЛОНАСС и безналичной оплаты, медиэкранами и пассажирскими информационными системами (подсчет пассажиров и видеонаблюдение). Для Санкт‑Петербурга был разработан уникальный комплект телематики, решения которого формируют основу концепции «Умный электротранспорт для умного города»: установлена система приоритетного проезда для общественного транспорта, камера контроля состояния водителя с функциями фиксации признаков усталости и виброоткликом для пробуждения, а также последующей передачи данных на диспетчерский пункт для своевременных профилактических мер.

«Петербургское техническое задание было предельно сложным. Оно было основано на самом протяженном маршруте города и среднесуточном пробеге по линиям. Тем значимее стало достижение корректного баланса технологий и функционала, позволившего все‑таки воплотить это ТЗ в практическое решение», – отметил коммерческий директор IT-компании «СЦ ТТМ» Группа Компаний «ИТЭЛМА» Юрий Гайлит.

Директор научно‑технического центра - главный конструктор Андрей Савчиц отметил, что МАЗ 303Е23 по своей начинке заметно отличается от того, что Минский автомобильный завод создавал ранее. Разработка конструкции электрооборудования и электронных систем, а также разработка программного обеспечения полностью выполнены молодыми специалистами НТЦ, и это не только значительно упрощает процесс совершенствования продукта, но делает настройку и адаптацию электробуса под требования заказчика быстрее и удобнее. Реализация проекта продемонстрировала высокую квалификацию специалистов и позволила значительно расширить знания и компетенции в новых областях: термостатировании батарей, отоплении и охлаждении привода. Сегодня производство полностью налажено, и в сутки завод способен выпускать до трех электробусов МАЗ 303Е23.

«В процессе разработки «союзного электробуса» мы многому научились. Этот проект дал нам уверенность в том, что не существует нерешаемых задач – особенно когда есть целеустремленность и напор. Отдельно хочу отметить личный вклад генерального директора ОАО «МАЗ»: его стратегическая дальновидность и готовность воплощать амбициозные решения стали ключевыми для успеха нашего совместного проекта. Мы искренне благодарны Минскому автомобильному заводу и лично Валерию Иванковичу за это сотрудничество», – резюмировали представители ГК «Итэлма».

Особо было подчеркнуто, что МАЗ совместно с партнерами не останавливается на достигнутом и, отвечая на растущий пассажиропоток, последовательно расширяет линейку электротранспорта. Именно поэтому сейчас ведутся работы над созданием новой модели – МАЗ 305Е, сочлененный электробус особо большой вместимости в кузове третьего поколения, способный перевозить больше пассажиров и обеспечивать еще более высокий уровень комфорта. Первый образец будет представлен в этом году.

Кстати, будущий МАЗ 305Е создается, традиционно, на унифицированном каркасе, который позволяет конструировать на его базе различные модифицикации. Это откроет возможность производства «гармошек» третьего поколения в том числе на различных видах топлива.