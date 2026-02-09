|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ВОССТАНОВИЛИ РЕЦЕПТУРУ МОРОЖЕНОГО 1962 ГОДА
14:25 10.02.2026
В Беларуси восстановили рецептуру мороженого 1962 года. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В составе пломбира - только натуральные продукты: молоко, сахар, сливки, крахмал и другие. По итогам прошлого года мороженое удостоено Государственного знака качества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2026
Курсы в банках
на 10.02.2026
Конвертация в банках
на 10.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте