В БЕЛАРУСИ ВОССТАНОВИЛИ РЕЦЕПТУРУ МОРОЖЕНОГО 1962 ГОДА

14:25 10.02.2026 В Беларуси восстановили рецептуру мороженого 1962 года. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода. В составе пломбира - только натуральные продукты: молоко, сахар, сливки, крахмал и другие. По итогам прошлого года мороженое удостоено Государственного знака качества.