ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ 2026 ГОДА УСКОРИЛАСЬ ДО 0,5%


14:13 10.02.2026

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2026 г. по сравнению с декабрем 2025 г. составил 100,5%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в январе текущего года по сравнению с январем 2025 года рост цен составил 6,4%.

Цены на продовольственные товары в январе 2026 года выросли по сравнению с декабрем 2025 года на 0,6%. За январь 2026 года к январю 2025 года – на 8,6%.

Непродовольственные товары в январе текущего года подорожали на 0,1% по сравнению с декабрем. Годовой рост цен на непродовольственные товары в январе составил 2,5%.

Цены на услуги в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года увеличились на 0,6%. За январь 2026 года к январю 2025 года цены выросли на 8,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2026 г. по сравнению с декабрем 2025 г. составил 100,3%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2026
валюта курс
EUR 3.4092
USD 2.8741
RUB 3.7254
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4100 +0.0198
USD 2.8741 +0.0058
RUB 3.7254 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4070 3.4100
USD 2.8660 2.8720
RUB 3.7130 3.7160
подробнее

Конвертация в банках
на 10.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1910
EUR/RUB 91.6000 91.9000
USD/RUB 77.2000 77.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте