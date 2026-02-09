Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2026 г. по сравнению с декабрем 2025 г. составил 100,5%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в январе текущего года по сравнению с январем 2025 года рост цен составил 6,4%.

Цены на продовольственные товары в январе 2026 года выросли по сравнению с декабрем 2025 года на 0,6%. За январь 2026 года к январю 2025 года – на 8,6%.

Непродовольственные товары в январе текущего года подорожали на 0,1% по сравнению с декабрем. Годовой рост цен на непродовольственные товары в январе составил 2,5%.

Цены на услуги в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года увеличились на 0,6%. За январь 2026 года к январю 2025 года цены выросли на 8,2%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2026 г. по сравнению с декабрем 2025 г. составил 100,3%.