|10.02.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ИНФЛЯЦИЯ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ 2026 ГОДА УСКОРИЛАСЬ ДО 0,5%
14:13 10.02.2026
Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе 2026 г. по сравнению с декабрем 2025 г. составил 100,5%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в январе текущего года по сравнению с январем 2025 года рост цен составил 6,4%.
Цены на продовольственные товары в январе 2026 года выросли по сравнению с декабрем 2025 года на 0,6%. За январь 2026 года к январю 2025 года – на 8,6%.
Непродовольственные товары в январе текущего года подорожали на 0,1% по сравнению с декабрем. Годовой рост цен на непродовольственные товары в январе составил 2,5%.
Цены на услуги в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025 года увеличились на 0,6%. За январь 2026 года к январю 2025 года цены выросли на 8,2%.
Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в январе 2026 г. по сравнению с декабрем 2025 г. составил 100,3%.
