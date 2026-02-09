Экономика РБ

НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНЫ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ МВД

13:09 10.02.2026 На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» с 9 февраля 2026 года доступны к заказу новые электронные услуги на основании сведений из автоматизированной информационной системы «Учет граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и месту пребывания». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступны следующие услуги: 3.50.06 «Получение списка установочных данных граждан, зарегистрированных по определенному адресу»; 3.50.07 «Получение исторического списка установочных данных граждан, зарегистрированных по определенному адресу»; 3.50.08 «Получение сведений о регистрации за указанный период времени в составе, соответствующем структуре базы данных из АИС "Регистрационный учет"»; 3.50.09 «Предоставление сведений из АИС "Регистрационный учет" для формирования справочников». Oрган-регулятор: Министерство внутренних дел Республики Беларусь. Потребителями услуги являются: государственные органы и иные организации различных форм собственности; суды; нотариусы. Электронные услуги предоставляется в автоматическом режиме по технологии «система-система». Требования к потребителю электронных услуг ОАИС, оказываемых по технологии «система-система», а также особенности их получения определены в Единых технических требованиях ОАИС.