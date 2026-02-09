|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНЫ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ МВД
13:09 10.02.2026
На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» с 9 февраля 2026 года доступны к заказу новые электронные услуги на основании сведений из автоматизированной информационной системы «Учет граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства по месту жительства и месту пребывания».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступны следующие услуги:
3.50.06 «Получение списка установочных данных граждан, зарегистрированных по определенному адресу»;
3.50.07 «Получение исторического списка установочных данных граждан, зарегистрированных по определенному адресу»;
3.50.08 «Получение сведений о регистрации за указанный период времени в составе, соответствующем структуре базы данных из АИС "Регистрационный учет"»;
3.50.09 «Предоставление сведений из АИС "Регистрационный учет" для формирования справочников».
Oрган-регулятор: Министерство внутренних дел Республики Беларусь.
Потребителями услуги являются: государственные органы и иные организации различных форм собственности; суды; нотариусы.
Электронные услуги предоставляется в автоматическом режиме по технологии «система-система». Требования к потребителю электронных услуг ОАИС, оказываемых по технологии «система-система», а также особенности их получения определены в Единых технических требованиях ОАИС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2026
Курсы в банках
на 10.02.2026
Конвертация в банках
на 10.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте