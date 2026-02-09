В Зеленой гавани представили дом бизнес-класса в закрытой части комплекса вблизи гольф-полей. Квартиры будут отличать большие комнаты, участки-террасы и просторные балконы. Застройщик «А-100 Девелопмент» уже запустил продажи, «квадрат» стоит от 2290 долларов по курсу.

Как сообщает пресс-служба «А-100 Девелопмент», формат пользуется огромным спросом: еще до старта продаж сформирован лист ожидания.

Застройщик позиционирует урбан-виллы как небольшие дома на несколько семей в приватной части комплекса. Это идеальный вариант для тех, кто уже готов к жизни в большом доме с террасой-участком или просторным балконом, но не готов переезжать в таунхаус или заботиться о содержании собственного коттеджа.

Урбан-вилла 13.14 появится в Гольф-квартале жилого комплекса Зеленая гавань. Въезд в квартал на авто будет возможен только жителям и их гостям, а между домами организуют пешеходную зону без автомобилей.

В монолитном трехэтажном доме бизнес-класса будет один подъезд и всего девять квартир площадью от 59 до 134 кв.м. Планировки свободные, без готовой отделки, так что интерьер можно сделать под себя. Предусмотрены высокие трехметровые потолки и окна «в пол», а в некоторых квартирах продумано эффектное угловое остекление. В квартиры установят полноценные металлические входные двери, которые не нужно будет менять.

Квартиры на первом этаже получат большие террасы от 46 до 62 «квадратов». В квартирах на втором и третьем этажах предусмотрены открытые балконы-террасы площадью от 19 до 25 кв.м.

В доме на первом этаже спроектированы колясочные и лапомойки. Для каждой квартиры предусмотрены индивидуальные кладовые в цокольном этаже площадью от 7 до 13 кв.м.

Внутридомовая территория будет закрытой, чтобы обеспечить спокойный отдых. Во дворе продуманы зоны отдыха с уличной мебелью, небольшая детская площадка, участок под урбан-огород и велобокс. Рядом с домом будут парковочные места с навесом и ЭЗС.

Со всех сторон дом будет окружен природой: две стороны фасада будут выходить в благоустроенный двор, еще две — на детскую площадку и гольф-поля.

Фасады будут выглядеть современно и аккуратно. В отделке планируется использовать надежные материалы, которые хорошо переносят солнце, дождь и перепады погоды.

Урбан-вилла будет построена достаточно быстро. Дом будет сдан в начале 2027 года. Для владельцев квартир два года бесплатно будет действовать программа «Забота» с обслуживанием «под ключ».

Цена за «метр» стартует от 2290 долларов в эквиваленте. Стоимость квартир начинается с 140 812 долларов в перерасчете. Покупатели могут взять рассрочку от застройщика или привлечь партнерский банковский кредит по сниженной ставке.