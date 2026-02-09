В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, какие штрафы получили бизнесмены за картельный сговор и ложные сведения.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, Верховным судом Республики Беларусь не поддержана жалоба ООО «МГК Сталь», оштрафованного экономическим судом города Минска за недобросовестную конкуренцию.

Ранее МАРТ установлен факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «МГК Сталь». Субъект направлял письма, с ложными сведениями в отношении качества, потребительских свойств, способов и условий изготовления товара, предлагаемого к продаже его конкурентом - ООО «Западная Металлургическая Компания».

ООО «МГК Сталь» привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в размере 200 базовых величин, а виновное должностное лицо – в виде штрафа в размере 35 базовых величин.

Производитель средств защиты растений ООО «Франдеса» и его дилеры: ООО «Мастер урожая», ООО «Открытый горизонт» и ООО «Мир защиты» привлечены к административной ответственности в виде штрафов в общей сумме более 700 тыс. руб. Виновные должностные лица каждого субъекта привлечены к ответственности в размере по 100 базовых величин.

Напомним, картельный сговор был установлен МАРТ на основании материалов УДФР КГК по Брестской области, полученных в рамках реализации межведомственного соглашения, заключенного МАРТ с Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля.

Всем участникам картельного соглашения МАРТ выданы предписания. Обществами разработаны открытые правила реализации продукции и контроля за их соблюдением.

Кроме того, в качестве компенсации причиненного вреда обществами в добровольном порядке «списана» дебиторская задолженность сельхозпредприятиям республики на сумму более 4,7 млн. руб.