Экономика РБ
НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НАН БЕЛАРУСИ
10:10 10.02.2026
На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» с 9 февраля 2026 года доступны к заказу административные процедуры Национальной академии наук Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступны следующие процедуры.
Для физических лиц:
200.8.9 «Согласование проектной документации на выполнение земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществление иной деятельности на территории археологических объектов, за исключением памятников археологии»;
200.8.10 «Согласование выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов».
Для юридических лиц:
548.3.14.4 «Получение заключения о согласовании проектной документации на выполнение земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществление иной деятельности на территории археологических объектов, за исключением памятников археологии»;
548.3.15.3 «Получение заключения о наличии (отсутствии) на территории проведения земляных и строительных работ археологических объектов или необходимости принятия мер по их охране (при наличии)»;
548.3.15.5 «Согласование выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов».
Административные процедуры доступны для заказа со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).
