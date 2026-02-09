ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НАН БЕЛАРУСИ


10:10 10.02.2026

На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» с 9 февраля 2026 года доступны к заказу административные процедуры Национальной академии наук Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступны следующие процедуры.

Для физических лиц:

200.8.9 «Согласование проектной документации на выполнение земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществление иной деятельности на территории археологических объектов, за исключением памятников археологии»;

200.8.10 «Согласование выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов».

Для юридических лиц:

548.3.14.4 «Получение заключения о согласовании проектной документации на выполнение земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществление иной деятельности на территории археологических объектов, за исключением памятников археологии»;

548.3.15.3 «Получение заключения о наличии (отсутствии) на территории проведения земляных и строительных работ археологических объектов или необходимости принятия мер по их охране (при наличии)»;

548.3.15.5 «Согласование выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других работ, осуществления иной деятельности на территории археологических объектов».

Административные процедуры доступны для заказа со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).
