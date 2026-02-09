|О компании
|10.02.2026
Экономика РБ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ ГОРОДА МИНСКА В 2025 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 10,2%
10:00 10.02.2026
В 2025 году внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $31 528,5 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню 2024 года на 10,2%.
Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 7,3% до $10 913,9 млн., импорт увеличился на 11,8% до $20 614,6 млн.
