В 2025 году внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $31 528,5 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню 2024 года на 10,2%.

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт вырос на 7,3% до $10 913,9 млн., импорт увеличился на 11,8% до $20 614,6 млн.