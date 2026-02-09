С 1 января в Беларусь прибыли 11 139 иностранных граждан из 38 европейских стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, с начала действия безвиза нашу страну посетили 1 270 850 жителей Европы. Из Латвии прибыли 408 603 иностранцев, из Литвы — 666 745, из Польши — 135 354. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 60 118 человек.

Безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран действует до 31 декабря 2026 года включительно.