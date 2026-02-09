В границах улиц Розы Люксембург и Щорса в Минске началось активное формирование нового жилого массива. Проект, реализуемый ОАО «МАПИД» по заказу КУДП «УКС Запад», обещает стать архитектурной доминантой района: всего здесь возведут пять жилых домов, объединенных единой стилистикой.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», первый объект — 17-этажная высотка на 112 квартир — уже готов к приему новоселов. Дом получил почтовый адрес: 2-я Землемерная, 16. Главной особенностью здания стал выразительный фасад с геометрией, имитирующей фахверковую застройку. Этот визуальный прием — имитация открытого деревянного каркаса — станет визитной карточкой всего квартала, придавая современным панельным домам оригинальный европейский облик.

Вслед за «первенцем» строители приступили к возведению еще двух объектов под номерами 7 и 11 по генплану. Сейчас работы здесь находятся на стадии устройства фундаментов. Одиннадцатый дом станет близнецом первой высотки: это будет односекционный «столбик» серии М111-90. Особенностью здания станут встроенные помещения на первом этаже, где разместятся объекты общественного назначения. На данный момент бригада из СУ-246 МАПИДа ведет армирование основания — на фундаментную плиту и балки уйдет около 68 тонн арматуры.

Параллельно развернуты работы и на площадке дома № 7, который будет представлять собой 9-этажное четырехсекционное здание серии М464-10-У1М. Проектом предусмотрено удобное решение для автовладельцев — встроенный под домом гараж-стоянка на 55 машино-мест. Сейчас на объекте трудятся специалисты СУ-3 треста № 1, выступающие на субподряде.

Строительство ведется ударными темпами: уже завершена заливка первой захватки фундаментной плиты объемом 740 кубометров бетона. В ближайшее время строители примут аналогичный объем смеси для второй части основания. После завершения монолитных работ по стенам и перекрытиям первого уровня эстафету вновь примет МАПИД, который приступит к монтажу конструкций надземной части здания.