Финансирование научной деятельности и оплата труда ученых должны зависеть прежде всего от результата. Об этом Александр Лукашенко заявил 9 февраля на совещании по проекту Указа «О совершенствовании научной деятельности», сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства напомнил, что вопросы развития отечественной науки недавно уже обсуждались на широком совещании (совещание по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук Беларуси 21 ноября 2025 года. - Прим.): "Тогда был поднят ряд старых новых вопросов. К сожалению, ничего нового и в выступлении Владимира Степановича (Председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Караника. - Прим.) не было о развитии и, может быть, реформировании, модернизации нашей Академии наук. Но мы договорились, что подготовим проект Указа о совершенствовании вообще научной деятельности, и вы внесете этот проект Указа для рассмотрения".

"У меня после ознакомления с проектом Указа появилось немало вопросов. И я хотел бы с вами обсудить эти вопросы. Но тогда на совещании мы условились, что если речь идет о деньгах, об оплате, то механизм один - платить за результат. Есть результат - платим. Нет результата - никаких денег не будет. Как бы там наши безусловно умные ученые люди ни преподносили этот вопрос", - подчеркнул Глава государства.

Александр Лукашенко попросил доложить, как представленный проект Указа обеспечивает достижение целей и какие для этого предлагаются инструменты. "Пока четко просматривается не очень много: базовое финансирование и возможности ученым преподавать в вузах. Ну а кто против? Никто не против. И сегодня, по-моему, этот процесс успешно развивается, - заметил Президент. - А про эффективность, результаты научной деятельности? Тут отсылочные нормы, как юристы говорят: "Это определит Правительство". Так зачем мы тогда проект Указа вносим?"

"Проект Указа должен быть полным и всеобъемлющим. И никаких отсылочных норм. Чтобы люди, которые будут интересоваться этим Указом, прежде всего ученые, понимали, о чем идет речь, и сколько это будет стоить", - требует Президент.

Александр Лукашенко предложил обсудить соответствующие вопросы и принять принципиальное решение. "Все эти вопросы, которые еще есть у Академии наук, у ученых в целом, должны быть решены до съезда ученых", - отметил Президент.

Глава государства попросил руководителя НАН доложить о своих предложениях исходя из озвученных и, самое главное, жизненных подходов. "Кто, зачем, сколько и почему предлагает этот проект Указа? - обозначил вопросы Александр Лукашенко. - Самое главное: чего вы хотите, что надо? Времени было достаточно для того, чтобы разобраться. Вы умный, опытный человек. Уверен, разобрались".