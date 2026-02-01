Минский тракторный завод планирует приобрести в этом году для отдела главного метролога установку для поверки динамометрических ключей и универсальных средств измерений. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила главный метролог ОАО «МТЗ» Алла Лопухова.

«На Минском тракторном заводе используется более полумиллиона средств измерений, большинство из которых регулярно проходят поверку в отделе главного метролога. В 2025 году для повышения точности измерений мы закупили современные лабораторные весы и гидравлический пресс. В планах на 2026-й — обновить парк эталонов. Мы тщательно анализируем состояние оборудования, чтобы минимизировать риски сбоев, и рассматриваем вопрос о резервных образцах», — отметила Алла Лопухова.

Кроме того, в этом году в отделе главного метролога МТЗ запланирован капитальный ремонт помещений для поддержания высокой культуры производства.