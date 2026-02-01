ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА МТЗ ОБНОВИТ ПАРК ЭТАЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ


15:12 09.02.2026

Минский тракторный завод планирует приобрести в этом году для отдела главного метролога установку для поверки динамометрических ключей и универсальных средств измерений. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщила главный метролог ОАО «МТЗ» Алла Лопухова.

«На Минском тракторном заводе используется более полумиллиона средств измерений, большинство из которых регулярно проходят поверку в отделе главного метролога. В 2025 году для повышения точности измерений мы закупили современные лабораторные весы и гидравлический пресс. В планах на 2026-й — обновить парк эталонов. Мы тщательно анализируем состояние оборудования, чтобы минимизировать риски сбоев, и рассматриваем вопрос о резервных образцах», — отметила Алла Лопухова.

Кроме того, в этом году в отделе главного метролога МТЗ запланирован капитальный ремонт помещений для поддержания высокой культуры производства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2026
валюта курс
EUR 3.4092
USD 2.8741
RUB 3.7254
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4100 +0.0198
USD 2.8741 +0.0058
RUB 3.7254 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3900
USD 2.8650 2.8750
RUB 3.7150 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 09.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1806 1.1850
EUR/RUB 90.9000 91.4997
USD/RUB 77.0000 77.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте