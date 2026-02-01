В Беларуси размер семейного капитала с 2020 года вырос более чем в полтора раза (на 58 %) с 22,5 тысячи рублей до нынешних 35,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Программа предоставляет безвозмездную помощь, которая зачисляется на специальный депозитный счет после рождения (усыновления) третьего или последующего ребенка.

Средства можно использовать досрочно на самые насущные нужды: улучшение жилищных условий (80% семей выбирают это направление); образование детей или родителей; медицинские услуги и реабилитацию.

Уже более 98,6 тысячи семей воспользовались правом досрочного распоряжения капиталом.

В 2024 году программа усовершенствована: право на капитал увязано с социальной ответственностью и занятостью родителей; расширены возможности использования средств на жилье, образование, медицину; закреплены права детей на жилье, приобретенное с использованием капитала; программа продлена до 2029 года.