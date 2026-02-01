|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ РАЗМЕР СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА С 2020 ГОДА ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ В ПОЛТОРА РАЗА
14:55 09.02.2026
В Беларуси размер семейного капитала с 2020 года вырос более чем в полтора раза (на 58 %) с 22,5 тысячи рублей до нынешних 35,5 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Программа предоставляет безвозмездную помощь, которая зачисляется на специальный депозитный счет после рождения (усыновления) третьего или последующего ребенка.
Средства можно использовать досрочно на самые насущные нужды: улучшение жилищных условий (80% семей выбирают это направление); образование детей или родителей; медицинские услуги и реабилитацию.
Уже более 98,6 тысячи семей воспользовались правом досрочного распоряжения капиталом.
В 2024 году программа усовершенствована: право на капитал увязано с социальной ответственностью и занятостью родителей; расширены возможности использования средств на жилье, образование, медицину; закреплены права детей на жилье, приобретенное с использованием капитала; программа продлена до 2029 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2026
Курсы в банках
на 09.02.2026
Конвертация в банках
на 09.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте