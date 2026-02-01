Правительство утвердило республиканский план мероприятий по проведению в 2026 году Года белорусской женщины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ подготовлен во исполнение пункта 2 указа от 1 января 2026 г. №1 «Об объявлении 2026 года Годом белорусской женщины».

Как сообщает пресс-служба Правительства, постановлением и республиканским планом предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на популяризацию роли женщины и ее вклада в развитие общества, а также достижение конкретных результатов по поддержке женщин и семей с детьми, формирование общественного диалога по тематике года.

Республиканским планом предусмотрено 61 мероприятие в части информационного обеспечения тематики года, тематические (спортивные, концертные и иные), а также правового регулирования поддержки женщин.

Ключевые направления республиканского плана включают:

формирование бренда белорусской женщины и медиаподдержка: открытие женского интернет-радио, медиапроекты #белоруска21века, #ВсеНачинаетсяСсемьи, ЖенскоеЛицоБеларуси;

популяризация значимого вклада белорусских женщин на международных площадках: форумы международного уровня, усиление роли женщины в сохранении семьи и мира;

продвижение здорового образа жизни и укрепление здоровья женщины: комплекс мер по профилактике различных заболеваний, проведение спортивно-оздоровительных акций и фестивалей;

культурно-общественные мероприятия: многочисленные диалоговые площадки, выставки, акции, конкурсы, среди которых "Женщина года", "Семья года", семейный фестиваль "Вместе", молодежный проект "Дзявочы вянок мiру";

информационно-просветительские проекты "Рука помощи", "Точка опоры", "Быть мамой круто!" и другие.

Министерство труда и социальной защиты определено координатором деятельности государственных органов и других организаций по выполнению мероприятий республиканского плана.