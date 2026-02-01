ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
09.02.2026   
Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЕ ХИРУРГИ ВЫПОЛНИЛИ ПЕРВУЮ ОПЕРАЦИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА MEDBOT


14:16 09.02.2026

В МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии состоялось уникальное событие - директор центра, член Совета Республики, д.м.н., профессор, академик Олег Руммо провел операцию на роботическом хирургическом комплексе Medbot (Китай).

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, этот роботический комплекс применяют в ряде ведущих госпиталей по онкоурологии, онкохирургии и, в частности, онкохирургии печени и поджелудочной железы. Для того чтобы научиться работать на этом оборудовании несколько бригад специалистов ездили на стажировку в Китай.

Роботизированный комплекс в МНПЦ - это первый аппарат в системе учреждений здравоохранения Минздрава.

Организатором оперативной поставки роботизированного комплекса в Беларусь из Китая выступило УП "Белмедтехника" Минздрава.
