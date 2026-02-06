|О компании
|09.02.2026
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ НА ТРАССАХ М1 И М4 ПОЯВИТСЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
13:35 09.02.2026
На самых загруженных магистралях Беларуси в 2026 году внедрят передовую лазерно-сигнальную систему для предотвращения аварий, сообщает Telegram-канал ГКНТ.
Технология будет проецировать световые сигналы прямо на дорогу, чтобы вернуть внимание засыпающих или отвлёкшихся водителей.
Это первый в Беларуси проект такого масштаба, использующий лазерные технологии для проактивной безопасности. Система станет частью комплексной модернизации дорожной инфраструктуры.
