Экономика РБ


ЕАБР ПОЯСНИЛ РОСТ ЗВР БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ


11:53 09.02.2026

Беларуси золотовалютные резервы выросли на 1,28 млрд долл. за январь 2026 г. и обновили рекорд, достигнув 15,7 млрд долл. на начало февраля 2026 г. Резервы увеличиваются 14 месяцев подряд, при этом январский прирост стал максимальным с июня 2017 г.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, ключевым фактором роста стало увеличение стоимости золота в структуре резервов на 1,16 млрд долл. на фоне повышения мировых цен на него (+14%).

«Дополнительную поддержку динамике резервов оказал рост резервных активов в иностранной валюте на 0,1 млрд долл. Достигнутый уровень резервов обеспечивает покрытие около 90% государственного внешнего долга», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
