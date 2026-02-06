С начала 2026 года абоненты мобильного оператора МТС используют все ресурсы сети 4G. Таким образом, пользователи получают максимально возможное покрытие по технологии LTE: именно этот стандарт обеспечивает нужные скорости мобильного интернета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, работы по развитию сети МТС ведет с инфраструктурным оператором единой сети 4G в Республике Беларусь — компанией beCloud. Только в 2025 году абонентам стали доступны ресурсы более 1,5 тысячи базовых станций четвертого поколения, а общий размер сети превысил 7,6 тысяч базовых станций LTE, покрытие которых охватывает 99,76% населения страны.

В рамках исполнения указа от 1 апреля 2025 года №139 и постановления Совета Министров от 30 сентября 2025 года №540 услуги мобильной связи предоставляются МТС с использованием всех ресурсов единой сети.

Справка:

МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».

Компания в 2015 году первой в стране предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году — запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Узнать подробнее про 4G-сеть МТС можно на сайте компании.