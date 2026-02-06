ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
09.02.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА АБОНЕНТЫ МТС ИСПОЛЬЗУЮТ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ СЕТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ LTE


11:47 09.02.2026

С начала 2026 года абоненты мобильного оператора МТС используют все ресурсы сети 4G. Таким образом, пользователи получают максимально возможное покрытие по технологии LTE: именно этот стандарт обеспечивает нужные скорости мобильного интернета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, работы по развитию сети МТС ведет с инфраструктурным оператором единой сети 4G в Республике Беларусь — компанией beCloud. Только в 2025 году абонентам стали доступны ресурсы более 1,5 тысячи базовых станций четвертого поколения, а общий размер сети превысил 7,6 тысяч базовых станций LTE, покрытие которых охватывает 99,76% населения страны.

В рамках исполнения указа от 1 апреля 2025 года №139 и постановления Совета Министров от 30 сентября 2025 года №540 услуги мобильной связи предоставляются МТС с использованием всех ресурсов единой сети.

Справка:

МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».

Компания в 2015 году первой в стране предоставила пользователям доступ к связи 4G, а в 2022 году — запустила голосовые вызовы по технологии VoLTE. Узнать подробнее про 4G-сеть МТС можно на сайте компании.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2026
валюта курс
EUR 3.3822
USD 2.8683
RUB 3.7319
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3902 +0.0169
USD 2.8683 +0.0067
RUB 3.7319 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3900
USD 2.8650 2.8750
RUB 3.7150 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 09.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1806 1.1850
EUR/RUB 90.9000 91.4997
USD/RUB 77.0000 77.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
