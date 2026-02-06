|О компании
09.02.2026
Экономика РБ
МАРТ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ НАД ОБОРОТОМ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ КУРЕНИЯ
10:48 09.02.2026
Вопросы регулирования оборота нетабачных никотиносодержащих изделий и электронных систем курения стали одной из ключевых тем совещания Александра Лукашенко с руководством Совета Министров. В обсуждении принял участие министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.
Глава государства выразил серьезную обеспокоенность медиков стремительным ростом популярности «вейпов» среди молодежи. Несмотря на звучавшие предложения о полном запрете данной продукции, правительство приняло решение пойти по пути жесткого законодательного регулирования.
Как сообщает пресс-служба МАРТ, по итогам совещания Артур Карпович рассказал, что на стадии подготовки документа обсуждались два варианта. Это либо полный запрет электронных систем курения, либо ограничение на законодательном уровне и принятие мер по регулированию этого направления. Остановились на втором пути. Планируется ужесточить лицензионные требования в розничной торговле с учетом большого числа фактов реализации товаров ненадлежащего качества, а также недостаточно жестких существующих мер ответственности.
В 2025 году МАРТ промониторино более 500 объектов, реализующих табачные изделия, жидкости для электронных систем курения и нетабачные никотиносодержащие изделия.
Основные нарушения: открытая выкладка, реализация жидкостей для электронных систем курения и нетабачных никотиносодержащих изделий посредством сети Интернет, в местах продажи не размещалась информация о запрете их продажи несовершеннолетним лицам в возрасте до 18 лет и др.
По итогам выдано 162 рекомендации, требование о запрете реализации продукции с истекшим сроком годности.
