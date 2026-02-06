ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МАРТ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ НАД ОБОРОТОМ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ КУРЕНИЯ


10:48 09.02.2026

Вопросы регулирования оборота нетабачных никотиносодержащих изделий и электронных систем курения стали одной из ключевых тем совещания Александра Лукашенко с руководством Совета Министров. В обсуждении принял участие министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.

Глава государства выразил серьезную обеспокоенность медиков стремительным ростом популярности «вейпов» среди молодежи. Несмотря на звучавшие предложения о полном запрете данной продукции, правительство приняло решение пойти по пути жесткого законодательного регулирования.

Как сообщает пресс-служба МАРТ, по итогам совещания Артур Карпович рассказал, что на стадии подготовки документа обсуждались два варианта. Это либо полный запрет электронных систем курения, либо ограничение на законодательном уровне и принятие мер по регулированию этого направления. Остановились на втором пути. Планируется ужесточить лицензионные требования в розничной торговле с учетом большого числа фактов реализации товаров ненадлежащего качества, а также недостаточно жестких существующих мер ответственности.

В 2025 году МАРТ промониторино более 500 объектов, реализующих табачные изделия, жидкости для электронных систем курения и нетабачные никотиносодержащие изделия.

Основные нарушения: открытая выкладка, реализация жидкостей для электронных систем курения и нетабачных никотиносодержащих изделий посредством сети Интернет, в местах продажи не размещалась информация о запрете их продажи несовершеннолетним лицам в возрасте до 18 лет и др.

По итогам выдано 162 рекомендации, требование о запрете реализации продукции с истекшим сроком годности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2026
валюта курс
EUR 3.3822
USD 2.8683
RUB 3.7319
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3902 +0.0169
USD 2.8683 +0.0067
RUB 3.7319 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3900
USD 2.8650 2.8750
RUB 3.7150 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 09.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1806 1.1850
EUR/RUB 90.9000 91.4997
USD/RUB 77.0000 77.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
