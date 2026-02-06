ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛИЛИ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ


10:39 09.02.2026

По итогам визита на Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) делегации деловых кругов Пензенской области России во главе с заместителем министра экономического развития и промышленности региона Алексея Самсонова определены приоритетные направления активизации сотрудничества в сфере биржевой торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, с целью обеспечения баланса интересов сторон биржевой механизм планируется использовать как для наращивания экспорта белорусской продукции в Пензенскую область, так и для импорта в Беларусь товаров пензенских производителей. В частности, на белорусском рынке востребованы шроты масличных культур, зерно, стальной прокат, упаковочные материалы и пищевое сырье, в то время как в Пензенской области пользуется спросом белорусская молочная и мясная продукция, кормовые добавки и пиломатериалы.

По мнению Алексея Самсонова, главное, чтобы работа через биржу обеспечивала экономическую выгоду пензенским и белорусским субъектам хозяйствования, решая актуальные для них сбытовые и закупочные задачи. Поэтому фокус должен быть на практической пользе и конкретных результатах.

«Нам нужно нарабатывать положительные истории применения биржевой платформы в торговле между пензенскими и белорусскими предприятиями и использовать эту информацию для привлечения на торги новых участников. К сожалению, далеко не все представители бизнеса достаточно осведомлены о возможностях биржи как инструмента продаж и закупок. Поэтому прежде всего необходимо наладить системную работу в данном направлении, в том числе через проведение семинаров и иных мероприятий по биржевой тематике», — считает замминистра экономического развития и промышленности Пензенской области.

В свою очередь начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук обратил внимание на то, что использование биржевой площадки помогает устанавливать прямые связи между производителями и потребителями товаров, тем самым исключая лишние посреднические звенья.

«На сегодняшний день на биржевых торгах уже представлено промышленное оборудование, металлопрокат и электротехнические изделия, выпускаемые в Пензенской области. Однако в качестве продавцов выступают не производители, а торговые компании. В связи с этим мы были бы признательны за содействие в аккредитации на бирже непосредственно заводов-изготовителей. Это не только обеспечит более выгодные условия для заключения сделок, но и в целом придаст дополнительный импульс развитию биржевой торговли между Беларусью и Пензенской областью», — уверен Ярослав Ковальчук.

В рамках встречи с пензенской делегацией также достигнуты договоренности о сотрудничестве с Пензенской областной торгово-промышленной палатой и Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области. Совместно с данными организациями планируется привлекать на БУТБ субъектов малого и среднего бизнеса.
