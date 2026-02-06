|О компании
|09.02.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ВЫПУСТИЛИ МОРОЖЕНОЕ И МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ «ТОП LOVE»
10:24 09.02.2026
Бренд ТОП вывел на рынок лимитированные новинки – мороженое и молочный коктейль «ТОП love». Их отличает красочный дизайн с темой любви, а также яркий вкус банана в сочетании со спелой клубникой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, новинки уже поступили в магазины по всей стране. Это Limited Edition, поэтому в продаже будут ограниченное время.
Мороженое «ТОП love» со вкусом банана и клубничной начинкой представлено в пластиковом стаканчике 250 г., чтобы точно хватило на двоих. Что интересно, на обратной стороне крышки есть романтическое послание, которое начинается с фразы «Любовь – это…». Всего существует пять разных фраз.
Молочный коктейль «ТОП Love» выполнен в той же визуальной концепции. Внутри идеальный баланс вкуса: cочная сладость спелой клубники и сливочная нежность банана.
Выпускается в стандартной бутылочке на 450 мл.
Обе новинки уже можно найти в магазинах. Это Limited Edition, поэтому в продаже «ТОП Love» будет ограниченное время. Стоимость мороженого составляет около 5,5 рубля, а молочного коктейля – в районе 2,2 рубля.
