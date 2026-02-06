По иску прокурора г.Могилева с иностранного субъекта хозяйствования взыскана просроченная внешняя дебиторская задолженность в размере свыше 34 млн российских рублей, что эквивалентно 1,2 млн белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Могилевской области, установлено, что предприятие из г.Могилева отгрузило в адрес иностранного контрагента лифтовое оборудование. В договоре предусматривались авансовый платеж в размере 30% за поставленную продукцию и окончательный расчет в размере 70% после отгрузки товара.

В нарушение обязательств иностранный субъект хозяйствования несвоевременно произвел окончательный расчет за лифтовое оборудование, что привело к образованию задолженности на 36 млн российских рублей.

В итоге – прокурор г.Могилева предъявил в интересах белорусского предприятия исковое заявление о взыскании просроченной внешней дебиторской задолженности.

После возбуждения производства по делу должник частично оплатил поставленную продукцию.

Решением экономического суда Могилевской области с учетом поступивших от контрагента средств в пользу предприятия из г.Могилева взыскано свыше 34 млн российских рублей.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в установленном порядке.

Возврат валютной выручки в страну и сокращение сумм дебиторской задолженности остается одним из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры.