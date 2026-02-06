|О компании
|09.02.2026
Экономика РБ
ПО ИСКУ ПРОКУРОРА МОГИЛЕВА ВЗЫСКАНА ПРОСРОЧЕННАЯ ВНЕШНЯЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА BR1,2 МЛН
09:05 09.02.2026
По иску прокурора г.Могилева с иностранного субъекта хозяйствования взыскана просроченная внешняя дебиторская задолженность в размере свыше 34 млн российских рублей, что эквивалентно 1,2 млн белорусских рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Могилевской области, установлено, что предприятие из г.Могилева отгрузило в адрес иностранного контрагента лифтовое оборудование. В договоре предусматривались авансовый платеж в размере 30% за поставленную продукцию и окончательный расчет в размере 70% после отгрузки товара.
В нарушение обязательств иностранный субъект хозяйствования несвоевременно произвел окончательный расчет за лифтовое оборудование, что привело к образованию задолженности на 36 млн российских рублей.
В итоге – прокурор г.Могилева предъявил в интересах белорусского предприятия исковое заявление о взыскании просроченной внешней дебиторской задолженности.
После возбуждения производства по делу должник частично оплатил поставленную продукцию.
Решением экономического суда Могилевской области с учетом поступивших от контрагента средств в пользу предприятия из г.Могилева взыскано свыше 34 млн российских рублей.
Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в установленном порядке.
Возврат валютной выручки в страну и сокращение сумм дебиторской задолженности остается одним из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры.
