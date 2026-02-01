Созданы комфортные условия для динамичного развития индустриальных регионов. Об этом заявила сегодня, 6 февраля 2026 года, заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе рабочей поездки в г. Бобруйск, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Замглавы экономического ведомства приняла участие в заседании городского исполнительного комитета, где были подведены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета г. Бобруйск за 2025 год.

Как отметила Мария Мажинская, конкурентными преимуществами города являются мощная индустриальная база, развитая инфраструктура и эффективная система подготовки кадров. Именно производственный сектор, подчеркнула замминистра, способен обеспечить наиболее быстрый и ощутимый экономический эффект для города и региона в целом.

«При разработке бизнес-планов предприятий особое внимание должно уделяться программам технического переоснащения, расширению производственных мощностей и ассортимента продукции, а также увеличению доли инновационных товаров с высокой добавленной стоимостью. Государство создало все необходимые условия для реализации таких инициатив: действуют механизмы инвестиционного законодательства, доступны кредитные продукты», – акцентировала заместитель Министра экономики.

Рабочая программа визита продолжилась на предприятиях ЗАО «Легпромразвитие» и ОАО «Белшина». Мария Мажинская ознакомилась с ходом реализации импортозамещающих инвестпроектов, обсудила с руководством предприятий актуальные задачи и перспективы дальнейшего развития производств.