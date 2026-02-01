ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: СОЗДАНЫ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РЕГИОНОВ


17:04 06.02.2026

Созданы комфортные условия для динамичного развития индустриальных регионов. Об этом заявила сегодня, 6 февраля 2026 года, заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе рабочей поездки в г. Бобруйск, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Замглавы экономического ведомства приняла участие в заседании городского исполнительного комитета, где были подведены итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета г. Бобруйск за 2025 год.

Как отметила Мария Мажинская, конкурентными преимуществами города являются мощная индустриальная база, развитая инфраструктура и эффективная система подготовки кадров. Именно производственный сектор, подчеркнула замминистра, способен обеспечить наиболее быстрый и ощутимый экономический эффект для города и региона в целом.

«При разработке бизнес-планов предприятий особое внимание должно уделяться программам технического переоснащения, расширению производственных мощностей и ассортимента продукции, а также увеличению доли инновационных товаров с высокой добавленной стоимостью. Государство создало все необходимые условия для реализации таких инициатив: действуют механизмы инвестиционного законодательства, доступны кредитные продукты», – акцентировала заместитель Министра экономики.

Рабочая программа визита продолжилась на предприятиях ЗАО «Легпромразвитие» и ОАО «Белшина». Мария Мажинская ознакомилась с ходом реализации импортозамещающих инвестпроектов, обсудила с руководством предприятий актуальные задачи и перспективы дальнейшего развития производств.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2026
валюта курс
EUR 3.3822
USD 2.8683
RUB 3.7319
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3902 +0.0169
USD 2.8683 +0.0067
RUB 3.7319 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3780 3.3855
USD 2.8650 2.8700
RUB 3.7220 3.7285
подробнее

Конвертация в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1810
EUR/RUB 90.7000 90.8900
USD/RUB 76.9000 76.9900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте