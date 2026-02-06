ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОВЕЛИ ПЕРВУЮ ОПЕРАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА


14:30 06.02.2026

Первый робот-хирург из Китая начал оперировать в Беларуси. В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии 6 февраля состоялась первая операция на печени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отличительная черта подобной роботизированной системы – точность и скорость работы. Хирургическое вмешательство проводится дистанционно, тем самым значительно повышается его качество, а период реабилитации пациента сокращается. Для обеспечения работы системы необходимо минимум два специалиста: хирург и ассистент.

«Еще одним важным обстоятельством является то, что на базе нашего центра организуется обучающий центр, который будет проводить подготовку специалистов по роботической хирургии, которые будут уметь работать на этих современных машинах и делать так, чтобы большее количество пациентов поправлялось, чтобы количество осложнений было меньше и чтобы время, проведенное пациентами в лечебных учреждениях, сокращалось», - сказал Олег Руммо, - сказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

6 февраля было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области роботизированной хирургии. Это следующий шаг в развитии отношений с КНР. Ставится задача по переоснащению наших клиник высокотехнологичным оборудованием, что позволит сделать оказание помощи населению еще более доступным, вне зависимости от места проживания. В дальнейшем подобные роботизированные комплексы появятся в Минской областной клинической больнице, также закупка оборудования предусмотрена для Витебского региона.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2026
валюта курс
EUR 3.3713
USD 2.8616
RUB 3.7424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3902 +0.0169
USD 2.8683 +0.0067
RUB 3.7319 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3780 3.3855
USD 2.8650 2.8700
RUB 3.7220 3.7285
подробнее

Конвертация в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1810
EUR/RUB 90.7000 90.8900
USD/RUB 76.9000 76.9900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте