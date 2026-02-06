Первый робот-хирург из Китая начал оперировать в Беларуси. В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии 6 февраля состоялась первая операция на печени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отличительная черта подобной роботизированной системы – точность и скорость работы. Хирургическое вмешательство проводится дистанционно, тем самым значительно повышается его качество, а период реабилитации пациента сокращается. Для обеспечения работы системы необходимо минимум два специалиста: хирург и ассистент.

«Еще одним важным обстоятельством является то, что на базе нашего центра организуется обучающий центр, который будет проводить подготовку специалистов по роботической хирургии, которые будут уметь работать на этих современных машинах и делать так, чтобы большее количество пациентов поправлялось, чтобы количество осложнений было меньше и чтобы время, проведенное пациентами в лечебных учреждениях, сокращалось», - сказал Олег Руммо, - сказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

6 февраля было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области роботизированной хирургии. Это следующий шаг в развитии отношений с КНР. Ставится задача по переоснащению наших клиник высокотехнологичным оборудованием, что позволит сделать оказание помощи населению еще более доступным, вне зависимости от места проживания. В дальнейшем подобные роботизированные комплексы появятся в Минской областной клинической больнице, также закупка оборудования предусмотрена для Витебского региона.