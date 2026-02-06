Начало нового года ознаменовалось для А1 существенным расширением 4G-сети для своих абонентов в Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, нынешний этап работ позволил улучшить мобильную связь и интернет для абонентов компании в Осиповичском, Круглянском, Глусском, Могилевском, Шкловском, Чаусском, Бобруйском, Кличевском, Кричевском районах.

Стандарт 4G поддерживает стабильную связь в местах с большой нагрузкой на сеть из-за высокой концентрации абонентов. Высокая скорость передачи данных обеспечивает быструю загрузку приложений, плавный стриминг и одновременную работу множества устройств, а низкая задержка отклика – «отзывчивость» для игр, видеоконференций и голосовой связи. Вместе они значительно улучшают пользовательский опыт.

Поддержка VoLTE (звонки в 4G) заметно улучшает качество голосовых вызовов, сокращает время установления соединения и позволяет одновременно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом, а более эффективная передача данных способствует экономии заряда аккумулятора в повседневном использовании.