|06.02.2026
Экономика РБ
4G-СЕТЬ ДЛЯ АБОНЕНТОВ А1 В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛАСЬ
14:08 06.02.2026
Начало нового года ознаменовалось для А1 существенным расширением 4G-сети для своих абонентов в Могилевской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, нынешний этап работ позволил улучшить мобильную связь и интернет для абонентов компании в Осиповичском, Круглянском, Глусском, Могилевском, Шкловском, Чаусском, Бобруйском, Кличевском, Кричевском районах.
Стандарт 4G поддерживает стабильную связь в местах с большой нагрузкой на сеть из-за высокой концентрации абонентов. Высокая скорость передачи данных обеспечивает быструю загрузку приложений, плавный стриминг и одновременную работу множества устройств, а низкая задержка отклика – «отзывчивость» для игр, видеоконференций и голосовой связи. Вместе они значительно улучшают пользовательский опыт.
Поддержка VoLTE (звонки в 4G) заметно улучшает качество голосовых вызовов, сокращает время установления соединения и позволяет одновременно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом, а более эффективная передача данных способствует экономии заряда аккумулятора в повседневном использовании.
