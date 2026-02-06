Крупный молочный производитель из Бреста завоевал статус бренда — лидера пищевой промышленности. У компании «Савушкин» три «золота» в продуктовых категориях и гран-при премии «Бренд года 2025». И это оценка потребителей.

Как сообщает пресс-служба компании, общереспубликанское исследование, проведенное организаторами конкурса «Бренд года» в конце 2025 года, показало: большинство белорусских потребителей в категории «Молочная продукция» (в нее входят молоко, кефир, ряженка и др.) знают и выбирают «Савушкин». Ближайший конкурент отстает в рейтинге более чем в 2,5 раза. Больше всего почитателей продукции бренда живет в Брестской и Минской области.

Похожий результат у «Савушкина» и в категории «Творог»: своей любимой маркой, даже без подсказки, его назвали около 40% опрошенных в разных возрастных группах — зумеры, миллениалы и поколение Х.

Бренд «Брест-Литовск» стал лидером потребительских предпочтений в категории «Сыры твердые и полутвердые», опережая ближайших соперников более чем в 8 раз.

В итоге гран-при премии потребительских предпочтений «Бренд года 2025» вручили компании «Савушкин» как самому успешному бренду пищевой промышленности.

«Мы создаем продукты для активной и здоровой жизни. И премии, особенно основанные на исследовании потребительских предпочтений, подтверждают, что наши потребители также разделяют наши ценности, доверяют нам, замечают наше стремление развиваться. Рынок молочной продукции очень динамичный и постоянно внедряет инновации: в рецептурах, вкусах, дизайне упаковки, формате продукта. Мы отслеживаем тенденции, но и задаем собственные тренды. При этом не забываем о том, что особенно важно для современного потребителя: натуральности и пользе молочных продуктов», — отмечают в компании «Савушкин».

Именно такой подход остается ключевым принципом развития бренда и секретом неизменного доверия потребителей.

«Компания «Савушкин» строит лидерство не на маркетинговых кампаниях, а на объективных конкурентных преимуществах: стабильном качестве, расширенной дистрибьюции и инновационности в рецептурах. Компания хорошо знает своих потребителей и стремится максимально соответствовать их запросам», – подчеркивает директор конкурса «Бренд года» Марина Чечковская.

«Савушкин» – один из ключевых бизнесов группы компаний SANTA. Компания известна своими инновационными подходами к производству и бескомпромиссным отношением к качеству продукции на всех этапах – от фермы до прилавка.

«Бренд года» – один из старейших в Беларуси профессиональных конкурсов в сфере маркетинга и брендинга. Ежегодно он определяет лучшие бренды на основе выбора потребителей и достижений в маркетинге, брендинге и корпоративной устойчивости. В этом году конкурс объединил более 55 брендов, раздав 86 наград.