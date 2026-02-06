МТС улучшает условия интернет-роуминга. Популярный пакет «1 ГБ за границей +» стал доступен в новых странах: Бахрейне, Боснии и Герцеговине, Египте, Иордании, Канаде, Маврикии, Малайзии, Монголии и Омане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, пакет услуг «1 Гб за границей+» действует более чем в 75 популярных туристических и деловых направлениях, защищая от переплат и избавляя от поиска Wi-Fi. Трафик предоставляется на 7 дней. Подключить пакет можно за 40 рублей, а в случае его израсходования каждый последующий мегабайт обойдется всего в 0,15 рубля до конца срока действия услуги.

Тем же, кому нужен безлимитный интернет в роуминге, доступен «Unlim за границей», география которого тоже расширилась. Услуга включает 100 Мб в сутки на максимальной скорости и безлимитный доступ до 128 Кбит/с, а также «Турбокнопку» для увеличения суточного лимита. Стоимость пакета составляет от 11,90 рубля в сутки в зависимости от региона.

Чтобы комфортно пользоваться мобильной связью в поездках, МТС рекомендует заранее знакомиться с правилами оказания услуг в роуминге, а также проверять настройки устройства. При регистрации в сети иностранного оператора компания автоматически отправляет СМС с актуальной информацией о стоимости услуг и инструкцией по управлению интернет-трафиком. Управлять роумингом можно в мобильном приложении «Мой МТС».