МТС УЛУЧШАЕТ УСЛОВИЯ ИНТЕРНЕТ-РОУМИНГА В ЕГИПТЕ, МОНГОЛИИ, КАНАДЕ, МАЛАЙЗИИ И ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЯХ


13:10 06.02.2026

МТС улучшает условия интернет-роуминга. Популярный пакет «1 ГБ за границей +» стал доступен в новых странах: Бахрейне, Боснии и Герцеговине, Египте, Иордании, Канаде, Маврикии, Малайзии, Монголии и Омане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, пакет услуг «1 Гб за границей+» действует более чем в 75 популярных туристических и деловых направлениях, защищая от переплат и избавляя от поиска Wi-Fi. Трафик предоставляется на 7 дней. Подключить пакет можно за 40 рублей, а в случае его израсходования каждый последующий мегабайт обойдется всего в 0,15 рубля до конца срока действия услуги.

Тем же, кому нужен безлимитный интернет в роуминге, доступен «Unlim за границей», география которого тоже расширилась. Услуга включает 100 Мб в сутки на максимальной скорости и безлимитный доступ до 128 Кбит/с, а также «Турбокнопку» для увеличения суточного лимита. Стоимость пакета составляет от 11,90 рубля в сутки в зависимости от региона.

Чтобы комфортно пользоваться мобильной связью в поездках, МТС рекомендует заранее знакомиться с правилами оказания услуг в роуминге, а также проверять настройки устройства. При регистрации в сети иностранного оператора компания автоматически отправляет СМС с актуальной информацией о стоимости услуг и инструкцией по управлению интернет-трафиком. Управлять роумингом можно в мобильном приложении «Мой МТС».
Курсы валют НБ РБ
с 06.02.2026
валюта курс
EUR 3.3713
USD 2.8616
RUB 3.7424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3902 +0.0169
USD 2.8683 +0.0067
RUB 3.7319 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3780 3.3855
USD 2.8650 2.8700
RUB 3.7220 3.7285
подробнее

Конвертация в банках
на 06.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1810
EUR/RUB 90.7000 90.8900
USD/RUB 76.9000 76.9900
подробнее
